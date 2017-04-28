Четыре женщины будут награждены «первостепенной» «Материнской славой» в Белгородской области

14:40

Вчера, 27 апреля, список мам, претендующих на награждение региональным почётным знаком, согласовали депутаты областной Думы.

Информацию по списку кандидатур народным избранникам представила глава областного управления соцзащиты Елена Батанова.

Знака первой степени будут удостоены четыре женщины, второй степени – 11, третьей степени – 75. Всего награду получат 90 матерей. «Первостепенная» денежная выплата составляет почти 150 тыс. рублей, за вторую степень выплачивается около 112 тыс. рублей, за третью – 74,5 тыс. рублей.

Кандидатуры на награждение рассматривались в два этапа. Комиссионно на местах, в городах и районах области, и на заседании областной комиссии. При отборе кандидатур приоритет отдавался многодетным матерям, имеющим наибольшее количество детей, а также родившим или усыновившим трёх и более детей на территории Белгородской области, проживающим на территории области не менее 20 лет. Елена Батанова

первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Общая сумма вознаграждения многодетным мамам составит 7,421 млн рублей. Торжественная церемония награждения состоится традиционно в канун Международного дня семьи, 15 мая.

Депутаты областной Думы поддержали представленный список матерей.

Напомним, что осенью 2016 года в списке претенденток на вручение «Материнской славы» значилось 88 женщин.