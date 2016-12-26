Часть реальных сроков в 2017 году будут заменять принудительными работами

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Четыре исправительных центра для исполнения альтернативного вида наказания уже подготовлены.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководство ФСИН, принудительные работы станут разумной заменой лишения свободы на срок от двух месяцев до пяти лет. Их будут назначать с 1 января 2017 года за преступления небольшой или средней тяжести либо за впервые совершённое тяжкое преступление.

Помимо этого приговорённый к принудительным работам не будет содержаться в изоляции от общества, что поможет его социализации.

По словам экспертов, эта мера является ещё и хорошим способом борьбы с переполнением российских тюрем и колоний.

При наказании также будут действовать запреты на самостоятельный выбор работы, увольнение и оставление исправительного центра без разрешения администрации, а также запрет на алкоголь и азартные игры.

При этом осуждённым гарантируются зарплата, медицинское страхование и другие права Трудового кодекса. Жить они будут в общежитиях при исправительных центрах и имеют право на оплачиваемый отпуск, если отсутствуют претензии со стороны администрации.

Первые четыре центра смогут принять на принудительные работы уже с 1 января 2017 года 900 осуждённых. Расположены центры в Тамбовской и Тюменской областях и в Ставропольском и Приморском краях.

По информации ФСИН, в ближайшее время такие центры появятся во всех регионах страны.