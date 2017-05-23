Общество:

Брянские наркодилеры хотели спрятать синтетические наркотики в Старом Осколе

16:27
23 Мая 2017
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Но их задержали полицейские.

В одном из микрорайонов Старого Оскола правоохранители задержали двоих жителей Брянской области 1994 и 1995 года рождения. Они хотели оставить «закладки». Для тайника молодые люди подготовили три свёртка с синтетическим наркотиком, более известным как «соль». Масса запрещённого вещества составила 0,42 г.

По информации пресс-службы УМВД России по Старому Осколу, на них заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Сейчас молодые люди задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. 


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