Большинству белгородцев 2016 год принёс много путешествий и возможностей для самореализации

14:41

ИА «Бел.Ру» подвело итоги опроса, посвящённого значимым событиям прошлого года в жизни наших читателей.

16 % проголосовавших Год обезьяны подарил множество путешествий и новых впечатлений, связанных с ними. Столько же участников опроса выбрали ответ «Самореализацию/развитие».

На втором по популярности оказался вариант «Новую работу» (15 %). 11 % респондентов в прошлом году купили дом/квартиру или переехали.

10 % радовались рождению детей/внуков, а 8 % – новой жизни в другом городе. 6 % встретили свою любовь или сыграли свадьбу, но ровно столько же проголосовавших развелись.

3 % респондентам 2016 год принёс самую крупную сумму денег в их жизни.

А вот вернувшихся из армии среди респондентов не оказалось, это вариант ответа получил 0 %.

В следующем опросе мы узнаем, где и как обедают белгородцы в будни.