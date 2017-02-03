Общество:

Большинство белгородцев берёт с собой обед из дома

11:57
03 Февраля 2017
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ИА «Бел.ру» выяснило у своих читателей, кто и как обедает в рабочие будни.

48 % приносит с собой еду в контейнерах. 20 % респондентов нравится обедать в кафе или столовой недалеко от работы. 11 % живут близко к работе, поэтому ходят обедать домой.

9 % участников опроса имеют ненормированный график работы, поэтому едят, что придётся, как правило, фастфуд. 1 % предпочитают заказывать пиццу, суши и другую еду на работу.

6 % проголосовавших обычно не обедают на работе. Оставшиеся 5 % – фрилансеры.

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В следующем опросе мы решили узнать, какие подарки больше всего раздражают наших читателей.

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