Большинство белгородцев берёт с собой обед из дома
ИА «Бел.ру» выяснило у своих читателей, кто и как обедает в рабочие будни.
48 % приносит с собой еду в контейнерах. 20 % респондентов нравится обедать в кафе или столовой недалеко от работы. 11 % живут близко к работе, поэтому ходят обедать домой.
9 % участников опроса имеют ненормированный график работы, поэтому едят, что придётся, как правило, фастфуд. 1 % предпочитают заказывать пиццу, суши и другую еду на работу.
6 % проголосовавших обычно не обедают на работе. Оставшиеся 5 % – фрилансеры.
В следующем опросе мы решили узнать, какие подарки больше всего раздражают наших читателей.