Большинство белгородцев берёт с собой обед из дома

11:57

ИА «Бел.ру» выяснило у своих читателей, кто и как обедает в рабочие будни.

48 % приносит с собой еду в контейнерах. 20 % респондентов нравится обедать в кафе или столовой недалеко от работы. 11 % живут близко к работе, поэтому ходят обедать домой.

9 % участников опроса имеют ненормированный график работы, поэтому едят, что придётся, как правило, фастфуд. 1 % предпочитают заказывать пиццу, суши и другую еду на работу.

6 % проголосовавших обычно не обедают на работе. Оставшиеся 5 % – фрилансеры.





В следующем опросе мы решили узнать, какие подарки больше всего раздражают наших читателей.