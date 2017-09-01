Большинство читателей ИА «Бел.Ру» не хотят переносить столицу

14:29

Подробности − в результатах опроса.

Неделю назад ряд общероссийских СМИ распространил информацию о возможном переносе столицы. Идею «наверху» пока никто не поддержал, но сам факт возможного «размосквичивания» вызвал большой ажиотаж.

ИА «Бел.Ру» спросил у читателей, как они относятся к переносу столицы и какой город хотели бы наделить её функциями. В качестве вариантов для главного города страны были предложены Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск, Сочи, Воронеж, Екатеринбург и, конечно же, Белгород. Также респонденты могли проголосовать против переноса столицы.

В итоге мы выявили следующую картину. Основная аудитория (43%) выступает против «размоскивичивания». Перенос столицы − процесс сложный и весьма затратный. К тому же мы привыкли, что главный город у нас один. И это – Москва.

Что касается остальных вариантов, то читатели допускают четыре города в качестве столицы (всем нижеперечисленным вариантам они отдали по 14% своих голосов). Некоторые респонденты хотят возложить ответственность на Екатеринбург. И в этом они не одиноки. Так, например, в «Новых известиях» Екатеринбург тоже считают оптимальным вариантом. Город, по мнению Петра Шкуматова, не пострадает от притока новых жителей. К тому же символично, что Екатеринбург находится на стыке между Европой и Азией. Это и сравнительно безопасное геополитическое положение, и неофициальный статус центра Евразии.

Второй город, которому читатели «Бел.Ру» выразили симпатию, − Новосибирск. И снова респонденты не одиноки в своих предпочтениях. Политолог Валерий Каплеников тоже видит этот город в качестве одного из трёх вариантов столицы России. Новосибирск – научный центр нашей огромной страны, технополис. Размещение столицы здесь подтолкнёт богатый регион Сибири к развитию промышленности, раскрытию экономического потенциала.

Необходимость России повернуться лицом к Востоку объясняет выбор читателями Владивостока. Город граничит с крупнейшими экономическими державами: Китаем, Японией. Следовательно, больше возможностей для сотрудничества и заимствования опыта.

Радостно отметить, что среди читателей нашлись истинные патриоты родного города. Белгород в качестве столицы готовы видеть 14% опрошенных.

Что касается оставшихся вариантов (Сочи, Воронеж, Санкт-Петербург), им не отдали ни одного голоса. Видимо, Сочи должен остаться туристическим центром России, а ближайший сосед Воронеж − город, конечно, хороший, но не для столицы. Удивительно, что никто из читателей не выбрал Санкт-Петербург, несмотря на его исторический опыт, благоустроенность и известность во всём мире.

Следующий опрос будет посвящён инициативе сделать День отца официальным праздником. Напомним, что идея возникла ещё в 2014 году, но именно сейчас она находится на обсуждении в администрации президента. А как вы относитесь к этой инициативе? Голосуйте на сайте http://www.bel.ru/ в разделе «Голосование».



