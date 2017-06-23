Большинство белгородцев предпочитают сами планировать свободное время ребёнка

13:06

Информационное агентство «Бел.Ру» подводит итоги очередного двухнедельного опроса о том, кому жители области доверяют своих детей на время летних каникул.





Большинство опрошенных – 67 % предпочитают сами планировать и контролировать свободное время своих сыновей и дочерей.

17 % наших читателей доверяют специалистам в детских оздоровительных лагерях. Ещё столько же родителей отвозят ребёнка к своим родственникам, чтобы те присматривали за маленьким белгородцем.

Следующий наш опрос будет посвящён футболу.