Большинство белгородцев предпочитают сами планировать свободное время ребёнка
Информационное агентство «Бел.Ру» подводит итоги очередного двухнедельного опроса о том, кому жители области доверяют своих детей на время летних каникул.
Большинство опрошенных – 67 % предпочитают сами планировать и контролировать свободное время своих сыновей и дочерей.
17 % наших читателей доверяют специалистам в детских оздоровительных лагерях. Ещё столько же родителей отвозят ребёнка к своим родственникам, чтобы те присматривали за маленьким белгородцем.
Следующий наш опрос будет посвящён футболу.