Общество:

Больше половины опрошенных жителей Белгорода мечтают о 6-часовом рабочем дне

10:24
13 Апреля 2017
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Остальные готовы к увеличению продолжительности рабочего дня при соответствующем росте заработной платы.

Сайт по поиску работы Зарплата.ру в ходе опроса, который проходил с 3 по 9 апреля, решил выяснить, готовы ли белгородцы работать активнее, чтобы выполнять свои служебные обязанности за шестичасовой рабочий день. Участниками онлайн-анкетирования стали 750 зарегистрированных на портале белгородцев.

Поводом для опроса послужил эксперимент в швейцарском городе Гётеборге, где при сохранении уровня зарплаты рабочий день его жителям сократили до шести часов. Горожане отмечают, что, несмотря на более интенсивную работу, у них появилось больше сил и времени на семью и хобби.

63 % белгородцев также проголосовали за шестичасовой рабочий день, считая это оптимальным вариантом. Вторым по популярности (18 %) стал ответ про семичасовой рабочий день. 12 % голосов получил пятичасовой рабочий день. 2 % респондентов выбрали четырёхчасовой рабочий день. Но 4 % работников и сейчас не хватает времени на выполнение своих служебных обязанностей.

86 % респондентов полагают, что при прежнем уровне заработка смогут выполнить свои задачи за меньшее время. 12 % не готовы работать интенсивнее за те же деньги.

2 % хронически перерабатывают и считают, что с их работой справиться быстрее нельзя, хотя хотели бы меньше времени проводить в офисе или на предприятии.

61 % белгородцев проголосовал за увеличение рабочего дня при пропорциональном увеличении заработной платы. Но 39 % даже при увеличении зарплаты не смогут работать дольше, так как уже сейчас трудятся на износ, сообщает пресс-служба Зарплата.ру.

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