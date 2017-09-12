Более 600 случаев вмешательства в работу газовых счётчиков выявлено с начала года в Белгородской области

15:07

Специалисты компании «Газпром межрегионгаз Белгород», проводя постоянную работу по выявлению несанкционированных врезок и вмешательства в работу приборов учёта газа, выявили 688 фактов подобного отбора газа абонентами и ещё 10 предприятиями малого бизнеса за восемь месяцев этого года.

Как сообщает пресс-служба компании, рейды с проверками проводятся ежедневно. Под пристальным вниманием газовиков абоненты и потребители, у которых занижены объёмы использования газа – то есть не соответствуют нормативным значениям, установленным для отопления домовладений или объектов коммерческой недвижимости.

Современное программное обеспечение позволяет оперативно в автоматическом режиме проводить индивидуальный анализ газопотребления абонентов Белгородской области и выявлять факты хищения газа. И в случае, если установлено, что прибор учёта у абонента «доработан» или имеется доступ к счётному устройству, объём потреблённого газа доначисляется минимум за три месяца в соответствии с нормативами потребления газа с применением повышающего коэффициента 10.



Юрий Мухин

заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»

При обнаружении несанкционированного вмешательства в работу прибора учёта газа, которое влечёт искажение показаний, поставщик газа прекращает использование данных такого прибора учёта при расчётах за газ. Потребителю производится перерасчёт размера платы за природный газ

Справка:

С 1 января 2016 года вступили в силу все положения федерального закона № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Документом регламентированы изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Жилищный кодекс РФ. Штрафы за самовольное подключение к газовым сетям увеличились до 15 тысяч рублей, вместо прежних четырёх тысяч. Аналогичный штраф ждет граждан в случае самовольного пуска газа при отключении газоснабжения за неуплату.