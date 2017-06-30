Более 3500 потребителей отключили от системы газоснабжения за долги

15:09

ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» совместно со специалистами газораспределительной компании и представителями правоохранительных органов проводят рейды по приостановлению поставки газа злостным неплательщикам.

Отключения должников, которые на протяжении нескольких месяцев не оплачивали за потреблённое топливо, начались сразу после отопительного сезона. Общая сумма просроченной задолженности населения составила порядка 162 млн рублей. 8800 должников погасили долг до приезда бригады по отключению, остальным пришлось приостановить поставку газа до полного погашения долга.

На сегодня уведомления об отключении направлены более 11 700 должникам, и эти абоненты рискуют остаться без газа уже к 1 августа 2017.

Как отметила заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Ольга Горбатовская, кампания по приостановлению подачи газа неплательщикам проводится уже второй год. И это крайняя, вынужденная мера.

Должникам предоставлялось предостаточно времени, чтобы погасить образовавшийся долг. Уведомления о задолженности направлялись каждому по почте, специалисты компании обзванивали абонентов по телефону, предупреждения об отключении также рассылали заблаговременно. И, как видите, только часть неплательщиков нашла возможность оплатить за потреблённое топливо. В остальных случаях, чтобы не допустить увеличения и без того немалого долга, мы были вынуждены приостановить подачу газа. Ольга Горбатовская заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»

Теперь, чтобы вновь подключиться к газовой сети, абонентам предстоит не только погасить образовавшуюся задолженность, но и оплатить стоимость работ по отключению и подключению.