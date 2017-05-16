Без прикола: мошенницу, которая «разводила» на деньги пенсионеров, приговорили к заключению

14:53

57-летняя жительница Ростовской области промышляла в Белгородской и Тульской областях.

Схема «работы» обманщицы была стандартной. Она представлялась пенсионерам сотрудницей финансового учреждения и рассказывала о наступающей денежной реформе. Пожилые люди соглашались поменять «старые» деньги на «новые», которые им предлагались тут же. Однако впоследствии выяснялось, что вместо настоящих купюр люди получали «фантики» из банка приколов.

Мошенница получала от доверчивых граждан хороший «доход». Сумма разового ущерба колеблется от 5 до 200 тыс. рублей. В целом женщина разбогатела нечестным путём на 855 тыс. рублей.

Осуждённая «засветилась» в Корочанском, Новооскольском районах Белгородской области, в Тульской области – всего восемь эпизодов мошенничества в течение 2015-2016 годов. Приговор был вынесен в Новом Осколе. Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Ущерб пенсионерам осуждённая возместила добровольно, сообщает пресс-служба областного управления МВД.