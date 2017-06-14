Общество:

Бесплатный семинар для социально ориентированных НКО пройдёт в Старом Осколе

16:22
14 Июня 2017
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Мероприятие 27-29 июня проведёт «Школа НКО», действующая на базе местного Кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Обучающий семинар рассчитан на просемейные и социально ориентированные некоммерческие организации.

В программу семинара входят тренинговый блок «Я лидер», основы проектного управления, правила оформления грантовых заявок и практика, рассказали в пресс-службе Общественной палаты Белгородской области.

По словам председателя Старооскольского Кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, члена региональной Общественной палаты Юлии Углянской, ведущие семинара поделятся проблемами, с которыми центру пришлось столкнуться за пять лет развития, и вариантами их решения. По желанию участников семинара, эксперты могут подробно разобрать их проекты и сформировать конкретные рекомендации.

Заявки в свободной форме можно отправить до 21 июня на электронный адрес mamaoskol2012@yandex.ru, телефон: (4725) 47-17-13.

Проект «Школа НКО» в 2016 году выиграл конкурс на соискание президентских грантов для некоммерческих организаций социальной направленности. Благодаря этому был организован ряд семинаров с привлечением экспертов, а также с оплатой проезда, проживания и питания для участников.

В предыдущих этапах обучения уже приняли участие представители более 30 НКО из Москвы, Иваново, Калуги, Чувашии и других регионов.


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