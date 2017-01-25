Белгородцы отмечают День российского студенчества

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Православные христиане 25 января празднуют День святой мученицы Татианы.

При малолетнем императоре Александре Севере (222–235) святую Татиану принуждали принести жертву языческому идолу, но даже пытки не заставили её изменить христианской вере. Она молилась Богу, чтобы Он просветил её мучителей.

И в ответ на молитвы Господь трижды разрушал статуи языческих богов. К тому же одни мучения не наносили вреда Татиане, следы от других за ночь исчезали. В результате мучители были потрясены стойкостью святой, что привело их к вере в Иисуса Христа.

Студенческим Татьянин день считается с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» и 12 января (25 января по новому стилю) стал Днём основания Московского университета.

В 2005 году после подписания соответствующего указа Татьянин день стал официальным Днём российского студенчества.

Сегодня праздничные гуляния пройдут во всех регионах России. Для многих студентов 25 января станет ещё и днём окончания зимней сессии.

Подготовлен праздник и для студенческой молодёжи Белгорода. Так, в БелГУ 25 января состоится общеуниверситетский фестиваль команд Winter Games, театрализованная выставка «Галерея живых картин» и межвузовский студенческий бал. Помимо этого запланированы соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, плаванию, настольному теннису, туризму, шашкам и шахматам.