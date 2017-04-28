Общество:

Белгородцы готовы работать интенсивней, чтобы раньше уходить с работы

11:36
28 Апреля 2017
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Информационное агентство «Бел.Ру» подводит итоги очередного двухнедельного опроса.

По его итогам 44 % читателей согласились бы работать интенсивнее для сокращения рабочего дня на два часа: до шести вместо восьми, но только при условии сохранения заработной платы.

22 % респондентов нейтрально отнеслись к такому предложению, так как они либо фрилансеры, либо бизнесмены.

11 % опрошенных поддержали инициативу, так как она даёт возможность подольше поспать и уходить раньше с работы.

Столько же участников опроса не согласны работать меньше, так как не успевают выполнять свою ежедневную работу за восемь часов.

Ещё 11 % респондентов не против сократить рабочий день на два часа, но не верят, что такое возможно.

Следующий опрос будет посвящён сносу хрущёвок.


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