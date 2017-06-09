Белгородцы чаще всего жалуются омбудсменам на судебных приставов

15:26

В тройке лидеров – жалобы на жилищные и трудовые права в регионе.

О соблюдении прав человека в регионе в прошлом году рассказал омбудсмен Александр Панин на 17-м заседании областной Думы шестого созыва.

В 2016 году к уполномоченному по правам человека в Белгородской области обратились 2636 граждан. При этом, по его словам, по сравнению с предыдущим годом, количество жалоб уменьшилось на 270 и составило 1350.

Белгородцев больше всего беспокоят вопросы соблюдения прав человека в правоохранительных и судебных органах, в пенитенциарной системе. 24,5 % всех обращений в прошлом году касались именно этой темы. На втором месте по беспокойству – нарушение жилищных прав (20 % обращений), на третьем – трудовых. Такие обращения составляют 12,1 %. Кроме этого белгородцев заботят социальное обеспечение и защита граждан (11 %), сфера здравоохранения (10,4 %).

Почему на первое место вышли вопросы о работе с правоохранительными и судебными органами, пенитенциарной системой? Ничего удивительного в этом нет. В этом есть опредёлённая закономерность. В целом при уменьшении количества обращений, по этому вопросу число обращений не уменьшилось, а увеличилось. Главными по этой части являются обращения на неправомерные действия судебных приставов по исполнению судебных решений, проще говоря, не исполняются судебные решения. Это касается вопросов социального положения граждан: невыплаты зарплаты, людей, пострадавших от мошеннических схем. Александр Панин

уполномоченный по правам человека в Белгородской области

При этом омбудсмен отметил, что такая ситуация сложилась не только у нас, в регионе. Она вызвана тем, что законодательство не совершенно.

Много неисполнений судебных решений в отношении тех людей, которые пострадали от мошеннических схем. Сегодня и президент, и правительство, и законодательные органы принимают серьёзные меры в этом отношении. Общественная тревога по этому вопросу дошла до «нужных ушей». Сегодня указом президента, который был принят в прошлом году, поставлен под жёсткий контроль действий коллекторских систем. В данный момент их действия регулируются службой судебных приставов, а деятельность микрофинансовых организаций, из-за которых люди попадали в трудное финансовое положение, регламентируется государственным банком. Этот вопрос постоянно контролируется в Белгородской области. Александр Панин

уполномоченный по правам человека в Белгородской области

Так, Евгений Савченко дал поручение рассмотреть этот вопрос в особом порядке, говорит Александр Панин.

Что касается вопроса жилищных прав, то их количество уменьшилось. По словам спикера, это связано с тем, что упорядочилась система с капитальным ремонтом, лицензирование компаний значительно оздоровило рынок жилищных услуг.

Вопрос с трудовыми правами стабилизировался. Теперь обращаются, чтобы не просто устроиться на работу, а получать за неё более высокую зарплату, чем в предыдущем месте.

Также белгородцев волнуют пенсионные начисления. 63 обращения касались именно этого вопроса.

По всем этим 63 обращениям люди не довольны начисленной пенсией. Проводились тщательные расследования, привлекались сторонние специалисты, ни по одному случаю не обнаружено нарушения со стороны органов пенсионного фонда. Просто люди обращаются, потому что маленькая пенсия. Александр Панин

уполномоченный по правам человека в Белгородской области

Что касается сферы здравоохранения, то здесь белгородцы жаловались на качество медицинского обслуживания, бесплатного лекарственного обеспечения и просьбы об оказании помощи в получении лекарств, санаторно-курортного лечения.

В качестве законодательного предложения мне бы хотелось затронуть такой болезненный вопрос, как обеспечение жизненно необходимыми лекарствами людей. Они иногда не согласуются с правилами торгов и вообще противоречат друг другу. Например. Человеку дают лекарство, оно включено в торги, затем меняют лекарство по рекомендации врача, а оно не включено в программу, тогда ему дают аналог. Возникает много серьёзных проблем. И те люди, которые проводят торги, работники соцсферы добросовестно выполняют свои обязанности, но из-за этой нестыковки нет возможности оперативно реагировать на изменения. Александр Панин

уполномоченный по правам человека в Белгородской области

Таким образом, Александр Панин предложил вывести из системы торгов жизненно необходимые лекарства.

Среди общих вопросов, с которыми также в прошлом году жители региона обращались к уполномоченному по правам человека, – получение гражданства, паспорта, права на землю.

По мнению омбудсмена, такие ситуации задают определенный градус в общественном настроении. Чтобы их решить, в Ракитянском и Новооскольском районах запущен пилотный проект альтернативного досудебного рассмотрения спорных ситуаций с привлечением общественности.