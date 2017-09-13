Белгородцев призывают поучаствовать в российском фотоконкурсе «Отдыхаем в России»

10:33

Фотографии принимают до 12 ноября на одноимённом сайте.

Организаторы ждут работы в четырёх номинациях: «Лучший вид», «Энергия жизни», «Сердце народа», «Зеленая страна». Один участник может отправить до четырёх фотографий (по одной в каждый раздел) с минимумом обработки или без неё.

Сейчас от Белгородской области участвует только одно фото в номинации «Энергия жизни», сообщает пресс-служба Общественной палаты БО.

Результаты огласят в декабре; победители получат призы от организаторов, по пяти красивейшим регионам составят виртуальные народные путеводители.

Организаторы конкурса — Общественная палата РФ и Российский фонд мира.