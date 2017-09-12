Общество:

Белгородцев беспокоит качество игрушек

13:21
12 Сентября 2017
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Областной Роспотребнадзор провёл горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.

С 21 мая по 4 сентября за консультацией обратились 54 человека, 20 из них интересовало качество игрушек, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Белгородской области. Шесть человек интересовались безопасностью и критериями выбора школьной формы. По четыре белгородца задали вопросы о портфелях и гаджетах, по три — о мебели и одежде, по два — о карнавальной одежде, обуви, велосипедах, учебниках и детском питании, по одному — о колясках, электронных игрушках, печатных изданиях и других товарах.

Сотрудники ведомства также объяснили, какая информация должна присутствовать на упаковке, разъяснили федеральные законы о защите прав потребителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Кроме того, в ведомстве подготовили для прессы материалы о детских автокреслах и школьной форме.


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