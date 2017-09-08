Общество:

Белгородца оштрафовали на миллион рублей за попытку мошенничества с НДС

10:58
08 Сентября 2017
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40-летний мужчина вёл бизнес через фирмы-однодневки.

В 2014 году он вывел средства через такие организации, якобы рассчитавшись за некие товары и услуги. После дважды подавал налоговую декларацию по НДС на 15,9 и 14,4 млн рублей, но в налоговой в возмещении НДС оба раза отказали.

За покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) белгородца приговорили к штрафу в 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.


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