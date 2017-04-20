Белгородскую Общественную палату будут формировать по-новому

11:45

Вчера, 19 апреля, вопрос об изменениях в закон об общественниках рассматривали члены комитета областной Думы по законодательству и местному самоуправлению.

Количество членов общественного объединения вырастет до 45. Одна треть из них будет назначаться губернатором, вторая – депутатами регионального заксобрания. Остальных членов Общественной палаты будут выбирать уже назначенные – из кандидатур, предложенных региональными общественными организациями.

Новые правила будут действовать при формировании следующего по счёту состава Общественной палаты области.

Сейчас она состоит из 44 человек. Половина из них утверждена главой региона, остальные представляют местные отделения общественных объединений, напоминает пресс-служба областной Думы.