Белгородский юридический институт отменил решение об отчислении студентки после вмешательства МВД

12:50

Решение было пересмотрено по приказу министра внутренних дел Российской Федерации. Официальное заявление опубликовало 24 мая МВД России.

«По указанию Министра внутренних дел Российской Федерации пересмотрено решение об отчислении курсантки третьего курса Белгородского юридического института», – пояснила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Руководство института приняло решение отменить приказ об отчислении курсантки Людмилы Фурсовой из института и увольнении её со службы в органах внутренних дел, говорится в сообщении.

Соответствующая информация продублирована на сайте учебного заведения.

Напомним, по факту отчисления третьекурсницы БелЮИ следственное управление СКР по Белгородской области проводит доследственную проверку.