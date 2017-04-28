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Белгородский университет кооперации, экономики и права снял клип ко Дню Победы

11:54
28 Апреля 2017
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Вуз присоединился к акции #ОднаНаВсех, исполнив песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна Победа».


Как сообщается в официальной группе университета «ВКонтакте», съёмки клипа проходили в музее-заповеднике «Прохоровское поле». Исполнителями стали вокалисты БУКЭП.

Масштабная акция #ОднаНаВсех проводится телекомпанией НТВ совместно с информационным агентством и радио Sputnik и социальной сетью «Одноклассники» в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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