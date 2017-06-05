Белгородский филиал МРСК Центра приступает к реконструкции подстанции 110 кВ «Шеино»

15:49

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» приступает к реконструкции высоковольтной подстанции 110/10 кВ «Шеино», расположенной в Корочанском районе Белгородской области. Объём инвестиций составит порядка 263 миллионов рублей с НДС.

Подстанция 110/10 кВ «Шеино» построена в 1974 году, в период массовой электрификации области. Сегодня она обеспечивает надёжное электроснабжение свыше 4 тысяч потребителей Корочанского района: 13 населённых пунктов, мелзавод, котельные, школы, водозаборные скважины, предприятия сельского хозяйства и промышленности, в числе которых новые молочно-товарные фермы крупного регионального агрохолдинга ГК «Зелёная долина», специализирующегося на производстве и переработке молочной продукции.

Проектом предусмотрены увеличение мощности и комплексная модернизация всего электросетевого оборудования. На питающем центре будет установлено два силовых трансформатора общей мощностью 20 МВт, построен новый общеподстанционный пункт управления, смонтировано открытое распредустройство с современными элегазовыми выключателями 110 кВ, разъединителями и электроприводами в полимерной опорно-стержневой изоляции.

Объект также планируется оснастить надёжными и современными средствами телемеханики и связи, интегрированными в оперативно-информационный комплекс Белгородэнерго, системой АИИС КУЭ, комплексами микропроцессорных релейных защит, способных в режиме реального времени контролировать показатели работы всего питающего центра и мгновенно реагировать на возникновение нештатных ситуаций.

Проект не предусматривает присутствия на объекте постоянного обслуживающего персонала. Мониторинг работы оборудования и управление им в режиме реального времени будет обеспечивать автоматизированная система управления подстанцией.

Напомним, в прошлом году в селах Шеино и Мазикино Корочанского района был завершён первый этап технологического присоединения двух крупных молочно-товарных ферм, рассчитанных на содержание 1980 фуражных коров и плановое потребление 1,2 МВт каждая. По окончании реконструкции подстанции «Шеино» электроснабжение сельхозобъектов будет обеспечено по первой категории надёжности.