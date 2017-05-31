Общество:

Белгородский аквапарк не откроют 1 июня

12:42
31 Мая 2017
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Презентация нового развлекательного объекта на пляже «Лазурный» (вблизи села Нижний Ольшанец) перенесена на неопределённый срок.

В пресс-службе ГК «Агро-Белогорье» подчеркнули, что открытие точно состоится в июне. Сейчас на территории аквапарка работает комиссия, которая тестирует оборудование. Это сделано, чтобы удостовериться в полной безопасности посетителей и прочности металлоконструкций.

Все обещанные горки и бассейны уже установлены. Напомним, что в мини-аквапарке будут представлены скоростная закрытая труба, четыре открытые горки и большая U-образная горка-жёлоб, несколько бассейнов и т. д.

 


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