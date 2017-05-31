Белгородский аквапарк не откроют 1 июня

12:42

Презентация нового развлекательного объекта на пляже «Лазурный» (вблизи села Нижний Ольшанец) перенесена на неопределённый срок.

В пресс-службе ГК «Агро-Белогорье» подчеркнули, что открытие точно состоится в июне. Сейчас на территории аквапарка работает комиссия, которая тестирует оборудование. Это сделано, чтобы удостовериться в полной безопасности посетителей и прочности металлоконструкций.

Все обещанные горки и бассейны уже установлены. Напомним, что в мини-аквапарке будут представлены скоростная закрытая труба, четыре открытые горки и большая U-образная горка-жёлоб, несколько бассейнов и т. д.