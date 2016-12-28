Белгородские пожарные и спасатели переведены в повышенную готовность на период праздников

10:52

В специальном режиме региональное ГУ МЧС России и подчинённые подразделения останутся до 16 января 2017 года.

Режим повышенной готовности введён для оперативного реагирования во время новогодних и рождественских праздников на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия.

Сотрудники ведомства напоминают жителям региона о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, о правилах использования отопительных систем, электроприборов и пиротехнической продукции.

Помимо этого разработаны план взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему по предупреждению чрезвычайных ситуаций, и план применения сил и средств в случае ЧС в праздничный период, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.