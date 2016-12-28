Белгородские автоинспекторы помогли водителю КамАЗа, съехавшему в кювет

13:37

Сам завести автомобиль и вызвать помощь мужчина не смог, а проезжавшие мимо автовладельцы оказались бессильны.

Инцидент произошёл на федеральной трассе «Крым». Водитель КамАЗа, не справившись с управлением, съехал в кювет. Несколько часов он пытался безуспешно завести двигатель.

Помочь ему смог следовавший на смену экипаж ДПС. Пока мужчина отогревался в патрульном автомобиле, капитан полиции Сергей Литовченко и старший лейтенант Евгений Юнченко вызвали спасателей. В результате совместными усилиями грузовик удалось вытащить из кювета.

Водитель КамАЗа Артём Калашников выразил благодарность инспекторам отдельной роты ДПС за отзывчивость, доброту и помощь в сложной ситуации, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД УМВД.