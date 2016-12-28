Общество:

Белгородские автоинспекторы помогли водителю КамАЗа, съехавшему в кювет

13:37
28 Декабря 2016
169
0

Сам завести автомобиль и вызвать помощь мужчина не смог, а проезжавшие мимо автовладельцы оказались бессильны.

Инцидент произошёл на федеральной трассе «Крым». Водитель КамАЗа, не справившись с управлением, съехал в кювет. Несколько часов он пытался безуспешно завести двигатель.

Помочь ему смог следовавший на смену экипаж ДПС. Пока мужчина отогревался в патрульном автомобиле, капитан полиции Сергей Литовченко и старший лейтенант Евгений Юнченко вызвали спасателей. В результате совместными усилиями грузовик удалось вытащить из кювета.

Водитель КамАЗа Артём Калашников выразил благодарность инспекторам отдельной роты ДПС за отзывчивость, доброту и помощь в сложной ситуации, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД УМВД.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

12253
В расследовании исчезновения Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой в Старом Осколе появился второй обвиняемый
10959
Белгородские власти возьмутся за арендодателей жилья, чтобы пополнить бюджет области
8019
Белгородский холдинг закрывает производство мяса утки
5475
15-й парад Дедов Морозов открыл Центральную ёлку Белгорода
5358
Машины должников продаются в Белгородской области
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика