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Белгородские танцоры покорили жюри проекта «Танцуют все!»

10:59
17 Апреля 2017
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The first crew получили в последнем пятом выпуске шоу 28 баллов из 30. Это их лучший результат за весь танцевальный проект. 

Белгородский танцевальный коллектив The first crew подготовил выступление в стиле контемпорари под песню IOWA «Одно и то же». В номере танцоры соединили  различные танцевальные техники и импровизацию.

Жюри конкурса высоко оценило выступление белгородцев: Алла Сигалова поставила им максимальный балл – «десятку», Егор Дружинин и Владимир Деревянко – по девять баллов.

По итогам пятого выпуска проекта «Танцуют все!» белгородские танцоры заняли второе место. На один балл их обошёл танцевальный коллектив Evolvers из Красноярска.

В выпуске шоу от 16 апреля танцевальный проект покинул ансамбль индийского танца «МАЮРИ» из Петрозаводска.

В следующем выпуске вместе с белгородцами на танцевальный паркет выйдут шесть танцевальных коллективов.


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