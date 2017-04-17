Белгородские танцоры покорили жюри проекта «Танцуют все!»
The first crew получили в последнем пятом выпуске шоу 28 баллов из 30. Это их лучший результат за весь танцевальный проект.
Белгородский танцевальный коллектив The first crew подготовил выступление в стиле контемпорари под песню IOWA «Одно и то же». В номере танцоры соединили различные танцевальные техники и импровизацию.
Жюри конкурса высоко оценило выступление белгородцев: Алла Сигалова поставила им максимальный балл – «десятку», Егор Дружинин и Владимир Деревянко – по девять баллов.
По итогам пятого выпуска проекта «Танцуют все!» белгородские танцоры заняли второе место. На один балл их обошёл танцевальный коллектив Evolvers из Красноярска.
В выпуске шоу от 16 апреля танцевальный проект покинул ансамбль индийского танца «МАЮРИ» из Петрозаводска.
В следующем выпуске вместе с белгородцами на танцевальный паркет выйдут шесть танцевальных коллективов.