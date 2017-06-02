Белгородские мастера создали по эскизу маленькой художницы уникальные предметы интерьера

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Примечательно, что автор рисунков – десятилетняя Катя Бородулькина из Москвы, у которой выявлена врождённая ламин-связанная мышечная дистрофия.

Сегодня рисунки маленькой художницы служат эскизами для кованых, деревянных, стеклянных предметов интерьера, которые создают именитые дизайнеры по всей России. А московским мастерам пришла идея организовать полноценный благотворительный фестиваль «Солнце в твоей душе». Главная цель – не только финансовая помощь Кате Бородулькиной, но и другим нуждающимся детям из школы-интерната Преподобного Сергия Радонежского.

К числу таких мастеров присоединились реставратор, эксперт по обследованию культурных ценностей Максим Баранов и Александр Янчук с супругой, которыми занимаются дизайном по стеклу в Белгородской области.

Совместными усилиями они изготовили прозрачные тарелки и кованый поднос с туканом, маленьких туканов и медвежат для украшения ёлки, кованую фигуру с сидящим на ветке туканом из стекла. Произведения искусства быстро разошлись на фестивале, и в фонд Кати Бородулькиной и других детей из школы–интерната было перечислено около 80 тыс. рублей.

Вообще этот проект мы увидели в Фейсбуке – заинтересовались. Изначально популяризировать такое благое дело тоже получилось благодаря социальным сетям. Тогда московские дизайнеры кинули клич об истории Кати, на который пошла практически цепная реакция по всей России. Кто-то делал подушки, изображая на них рисунки художницы, кто-то предметы из дерева, стали, стекла. Мы решили пойти дальше и сделали авторский комплект – зеркало и столик (ковка Максима Баранова). Всё это в итоге было продано. Александр Янчук

Фото Александра Янчука и Максима Гончарова