Белгородские энергетики презентовали детям книгу «Азбука электробезопасности»

08:31

В Международный день защиты детей филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» презентовал новую книгу по профилактике электротравматизма «Азбука электробезопасности».

Участниками праздничных мероприятий стали порядка 200 юных читателей Белгородской государственной детской библиотеки Альберта Лиханова и воспитанников Весёлолопанского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Каждый получил в подарок не только книжную новинку, но и красочное представление на тему осторожного обращения с электричеством.

«Азбука электробезопасности», авторство которой принадлежит энергетикам, в стихотворной форме описывает правила поведения человека в сложных жизненных ситуациях. Она учит малышей видеть и распознавать скрытую угрозу, избегать опасностей, понимать последствия своих действий.

Главный герой – мальчик Ростик – лучше всех знает, к каким объектам на улице не стоит приближаться, как вести себя в экстремальной ситуации, почему под ЛЭП не сажают деревья, не разводят костры, не ловят рыбу, не запускают воздушных змеев, не строят дома и даже не разбивают огород. Тем же ребятам, кто, как и Ростик, хочет стать настоящим знатоком электробезопасности, энергетики предложили внимательно прочитать книгу и в жизни следовать описанным в ней правилам, главные из которых ребята тут же закрепили в тематических играх и конкурсах.

Практически весь тираж, а это три тысячи экземпляров, предназначен для распространения на уроках и днях электробезопасности, которые пройдут этим летом в школьных и детских оздоровительных лагерях региона. Чтобы предостеречь детей от непростительных и опасных шалостей, научить правильному обращению с электричеством, сотрудники Белгородэнерго планируют на каникулах провести не менее 70 профилактических занятий, всего же за год их количество достигнет 350.

Новая книга может стать отличным пособием и для родителей, которые заботятся о здоровье и благополучии своих детей. Часть тиража будет передана в библиотеку А. Лиханова и другие детские библиотеки области.