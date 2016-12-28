Белгородская область вошла в топ-10 регионов по дешевизне продуктов для оливье

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Традиционный рейтинг регионов по ценам на новогоднее блюдо составил портал Agro2b.ru на основе данных Госстатистики.

Рецепт салата при проведении исследования состоял из 300 г варёной колбасы, 5 яиц, 200 г картофеля, 100 г моркови, 100 г лука, 100 г свежего огурца, 100 г яблока, 1 банки зелёного консервированного горошка и 150 г майонеза.

В результате самый бюджетный вариант салата можно приготовить в Республике Мордовия (182,91 рубля), которая второй год подряд становится лидером рейтинга. На втором месте снова разместилась Республика Калмыкия (188,04 рублей). В пятёрку регионов с самым экономным по стоимости набором продуктов для оливье также вошли Республика Татарстан (196,27 рублей), Волгоградская (197,38 рублей) и Липецкая (197,74 рублей) области.

На шестой строчке рейтинга оказалась Рязанская область (200,6 рублей), седьмой стала Саратовская область (201,33 рубль). Восьмое место заняла Оренбургская область (201,48 рубль), девятое – Омская (201,51 рубль).

Белгородская область стала десятой в рейтинге: стоимость набора продуктов для оливье в регионе составляет 202,61 рублей. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 1 %, но при этом Белгородской области удалось подняться сразу на пять позиций и попасть в первую десятку регионов с самой низкой стоимостью салата.

Больше всего за оливье придётся выложить в Магаданской области – 368,05 рублей.

В среднем по стране салат подорожал на 2,18 %, сообщают авторы рейтинга.