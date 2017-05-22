Белгородская транспортная прокуратура добивается компенсации для ребёнка, чья мать погибла под поездом

15:25

Дело в отношении железнодорожной компании рассмотрят в Москве.

По решению Октябрьского районного суда Белгорода компания «РЖД» должна была выплатить дочери белгородки, погибшей под поездом в районе рынка «Салют», 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и обеспечить ей ежемесячные выплаты в связи с потерей кормильца.

Напомним, в мае 2015 года в Белгороде на железнодорожном пешеходном настиле в районе рынка «Салют» поезд насмерть сбил 25-летнюю местную жительницу. Она была инвалидом третьей группы по слуху. У молодой белгородки остались дочь и супруг – инвалид 3-й группы.

Решения судов вступили в законную силу в 2016 году, но железнодорожная компания не выплатила деньги до сих пор.

Белгородский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением в интересах малолетнего ребёнка о взыскании с ОАО «РЖД» процентов за неисполнения судебных актов Октябрьского районного суда Белгорода на сумму около 70 тыс. рублей.

По информации пресс-службы Белгородской транспортной прокуратуры, для рассмотрения исковое заявление направлено в Мещанский районный суд Москвы.