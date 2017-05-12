Белгородская организация не выплатила 28 работникам более 1,7 миллиона рублей

13:22

Сотрудники ОАО «Мехколонна №77» были вынуждены обратиться за помощью в региональную Государственную инспекцию труда.

Как сообщает ведомство, проверка показала, что компания нарушила трудовые права, не выплатив окончательный расчёт в день увольнения. Помимо этого по письменному заявлению работника не были выданы копии документов, связанных с работой, а из заработной платы сотрудника было удержано более 20 %. Специалисты ГИТ выявили и задолженность по заработной плате в размере 1,74 млн рублей, образовавшуюся перед 28 работниками за январь-март 2017 года.

Работодатель получил обязательное для исполнения предписание об устранении до 13 июня нарушений трудового законодательства.

Государственной инспекцией труда в Белгородской области по факту нарушения трудового законодательства в отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.