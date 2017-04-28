Белгородская мотоциклистка возглавит паломничество по святым местам России

11:02

Мотопробег пройдёт по Московской, Нижегородской и Владимирской областям.

30 апреля мотоциклистки стартуют в Москве от храма в честь Жён-Мироносиц. Затем они проедут по монастырям Московской, Нижегородской и Владимирской областей. Свой мотопробег россиянки посвятят семи святым Жёнам-Мироносицам. Завершится он 6 мая.

Руководителем автопробега выступила белгородская мотоциклистка Марина Миндолина. Из рук настоятеля Преображенского кафедрального собора Белгорода, протоиерея Олега Кобеца она получила икону, которая будет сопровождать мотопаломниц всё путешествие.

А в Белгородской области с 3 по 5 мая пройдёт патриотический автопробег «Звёздная эстафета Победы» в шести районах области: в Борисовском, Яковлевском, Прохоровском, Корочанском, Шебекинском и Новооскольском. Там во время праздничных митингов студенческие экипажи белгородских вузов передадут эстафету Победы юному поколению районов, а затем возложат венки и цветы к подножию памятников павшим героям.

Финишируют белгородские студенты 5 мая в Прохоровке, у Звонницы, и в Белгороде, в Сквере Памяти возле ЦМИ.

Девиз автопробега – «Молодёжь Белгородчины – воинам Победы». Мероприятие состоится по инициативе студентов БГТУ им. В. Г. Шухова. Среди организаторов – управление молодёжной политики, администрации муниципальных районов и городских округов, региональное отделение ДОСААФ России и вузы области.

Ещё один автопробег, на этот раз одиночный, «Открой красоту России всему миру» совершит директор Центра международного образования и сотрудничества БГТУ им. В. Г. Шухова Евгений Капустин. За 30 дней июня он проедет 36 000 км дорог России. Таким образом он установит мировой рекорд самого протяжённого одиночного мотопробега в рамках одной страны. Начнётся мотопробег из Белгорода, а закончится в сочинском Олимпийском парке. Там рекордсмена будут ждать участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, сообщили в пресс-службе БГТУ им. В. Г. Шухова.