Общество:

Белгородку, прикурившую от свечи в храме, оштрафовали на 15 тысяч рублей

15:30
18 Мая 2017
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Девушка четырежды публиковала фото на своей личной странице в социальной сети.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 22-летняя жительница Белгорода сфотографирована в православном храме, расположенном в центре города, в момент прикуривания сигареты от свечи. Фотографии девушка разместила со своего мобильного телефона на странице в «ВКонтакте» 16 июня 2015 года и 22 января, 23 мая и 26 мая 2016 года.

Мировой суд Западного округа Белгорода признал горожанку виновной по ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершённые в целях оскорбления чувств верующих» и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.


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