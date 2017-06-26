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Белгородка была замужем 50 лет и только после смерти супруга узнала о его второй жене

17:54
26 Июня 2017
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С той женщиной он параллельно прожил в браке 19 лет.

Всё это выяснилось, когда женщина обратилась к нотариусу, чтобы вступить в наследство. Во время установления возможных наследников оказалось, что у мужчины была и другая жена, с которой он расписался за 19 лет до смерти.

Женщина обратилась в Белгородский районный суд, и вторая супруга подавала встречный иск. Она требовала признать её брак законным.

Но суд признал брак недействительным. Он руководствовался ст. 14 СК РФ, в которой говорится, что не допускается брак между двумя людьми, если один из них уже состоит в браке, сообщили в пресс-службе Белгородского районного суда.


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