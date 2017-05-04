Общество:

Белгородец занял пост заместителя главы администрации Симферополя по вопросам ЖКХ

16:52
04 Мая 2017
24
0

Кандидатура Кирилла Скороходова утверждена на внеочередной сессии городского совета.

В своём выступлении новый замглавы администрации Симферополя подчеркнул, что является сторонником эволюционного пути развития и планирует начать свою работу с усовершенствования санитарной очистки города.

Глава города Геннадий Бахарев выразил надежду на успешную работу нового заместителя, который произвёл на него впечатление человека, компетентного в сфере ЖКХ. Именно в этой сфере нам нужен профессионал своего дела, заявил Бахарев.

Как сообщает РИА Новости, Кирилл Скороходов родился в Белгороде. Трудовую деятельность он начинал с Ямало-Ненецкого округа, где работал ведущим инженером администрации города Тарко-Сале. До февраля 2017 года занимал должность начальника управления ЖКХ Керчи, до настоящего времени являлся начальником управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11430
Страсти вокруг одной парковки, или Чья нынче придомовая территория
5715
В Белгороде начинаются плановые отключения горячей воды: график
4953
Майские нововведения: каких изменений в законах ждать жителям Белгородской области?
4930
В Старом Осколе загорелся рынок «Юбилейный»
4702
Бухгалтер белгородского авиационно-спортивного клуба обвиняется в воровстве
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика