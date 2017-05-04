Белгородец занял пост заместителя главы администрации Симферополя по вопросам ЖКХ

16:52

Кандидатура Кирилла Скороходова утверждена на внеочередной сессии городского совета.

В своём выступлении новый замглавы администрации Симферополя подчеркнул, что является сторонником эволюционного пути развития и планирует начать свою работу с усовершенствования санитарной очистки города.

Глава города Геннадий Бахарев выразил надежду на успешную работу нового заместителя, который произвёл на него впечатление человека, компетентного в сфере ЖКХ. Именно в этой сфере нам нужен профессионал своего дела, заявил Бахарев.

Как сообщает РИА Новости, Кирилл Скороходов родился в Белгороде. Трудовую деятельность он начинал с Ямало-Ненецкого округа, где работал ведущим инженером администрации города Тарко-Сале. До февраля 2017 года занимал должность начальника управления ЖКХ Керчи, до настоящего времени являлся начальником управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты.