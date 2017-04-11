Общество:

Белгородец, угрожавший убить водителя такси из-за отказа выпить с ним, приговорён к году колонии-поселения

16:38
11 Апреля 2017
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Инцидент произошёл ночью в феврале 2017 года.

Житель Белгорода в состоянии алкогольного опьянения поссорился с водителем такси, в котором он ехал, из-за того, что тот отказался от совместного распития спиртных напитков. Тогда мужчина пригрозил его убить и в подтверждение своих слов достал нож.

Таксист, испугавшись, вышел из автомобиля. Злоумышленник решил завладеть машиной, пересел на водительское сиденье и уехал. Но уже через несколько улиц его задержали сотрудники полиции.

Медицинское освидетельствование установило у задержанного наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе в концентрации 0,596 мг/л. Помимо этого мужчина на тот момент судом был лишён водительских прав.

Октябрьский районный суд Белгорода признал его виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон, то есть неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Белгородцу назначено наказание в виде одного года колонии-поселения с лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

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