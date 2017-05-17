Белгородец угнал машину на спущенных колёсах, без аккумулятора и выставил её на продажу по частям

13:10

Полицейским удалось найти злоумышленника, которому теперь может грозить до пяти лет лишения свободы.

С заявлением о краже автомобиля в отделение полиции обратился мужчина 1986 года рождения. Он рассказал, что на протяжении нескольких лет он пытался продать свою иномарку Mazda 626, но тщетно. Транспортное средство, которое было припарковано во дворе многоквартирного дома, в один день исчезло из поля зрения.

В ходе проверки на одном из популярных сайтов было обнаружено объявление о продаже запчастей именно на эту марку авто. Сотрудники позвонили по заявленному телефону и в качестве покупателей выехали на встречу с продавцом.

В итоге в гараже у оферента был обнаружен государственный номер похищенного автомобиля. 31-летний белгородец был задержан оперативниками на месте и доставлен в отдел полиции для разбирательств.

В ходе следствия стало известно, что злоумышленник неоднократно пытался договориться с собственником авто на меньшую стоимость. Накануне кражи подозреваемый обнаружил, что транспортное средство не заблокировано, к тому же в нем находятся ключи. Отсутствие в машине аккумулятора и спущенные колёса не помешало ему – устройство для накопления энергии подозреваемый снял со своего автомобиля и установил в «Мазду».

Сейчас полицейские устанавливают размер материального ущерба, причиненного потерпевшему.

Как сообщила следователь отдела № 3 Следственного Управления УМВД России по г. Белгороду Екатерина Комарцова, по факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину».