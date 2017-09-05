Белгородец получил 11 лет тюрьмы за 30 граммов героина

18:20

В феврале этого года житель Белгорода сговорился с неизвестным следствию гражданином и купил у него 29,81 г героина на 23 000 рублей.

На съёмной квартире он расфасовал наркотик в 45 свёртков, 2 из которых позже продал бывшему однокласснику за 2000 рублей.

Белгородец не успел сбыть оставшиеся наркотики, так как их изъяли полицейские при личном досмотре и обыске квартиры.

На суде он полностью признал вину и раскаялся. Суд решил, что мужчина совершил особо тяжкие преступления, имеющие повышенную опасность для общества, но учёл, что он не был ранее судим и у него есть малолетние дети.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, мужчину приговорили к 11 годам в колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотических средств (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ) и покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершённое в крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).