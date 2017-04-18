Общество:

Белгородэнерго призывает сообщать о фактах хищения электроэнергии

16:36
18 Апреля 2017
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В ПАО «МРСК Центра» создан отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, куда можно направить информацию о фактах хищения электроэнергии. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании. 

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Оперативное устранение фактов незаконного подключения электрооборудования, набросов на провода, нарушений целостности приборов учёта, подключений к чужим объектам поможет обеспечить безопасность электроснабжения и сократить потери в сетях, стоимость которых является одной из составляющих тарифов на электроэнергию.

Кроме этого, самовольное подключение к электросетям или несанкционированное вмешательство в работу приборов учёта может спровоцировать выход из строя бытовой техники, перепады напряжения, пожар или даже создать угрозу жизни и здоровью людей.

В 2016 году филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» выявил более 1400 фактов вмешательства в работу счётчиков и самовольного подключения к сетям. С нарушителей взыскано 39 млн рублей.

Сообщить о факте хищения можно и по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50. 

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