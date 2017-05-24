Белгородэнерго предупреждает об опасности поражения детей током на улице

16:05

По статистике число случаев травматизма среди детей и подростков во время каникул значительно возрастает.

Главные причины трагических происшествий – баловство и незнание правил электробезопасности. О чём напомнить ребёнку, отпуская его на прогулку?

1. Расскажите ему об опасности запуска радиоуправляемых игрушек, пиротехники, змеев, воздушных шаров под ЛЭП. Неосторожные действия в охранной зоне линий и подстанций могут привести к электротравме.

2. Детям опасно играть вблизи открытых трансформаторных подстанций, ещё опаснее – проникать внутрь. Оборудование находится под очень высоким напряжением.

3. Нельзя касаться железобетонных опор ЛЭП, так как в случае технической неисправности объект может находиться под напряжением.

4. Нельзя взбираться на опоры ЛЭП и кровлю гаражей с открытой электропроводкой. Запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Не следует открывать лестничные электрощитки и вводные электрощиты в зданиях.

5. Категорически запрещено удить рыбу в охранной зоне линии электропередачи. Расстояние от земли до проводов составляет 6-7 м, а длина удочки достигает 7 м. Минимально допустимое расстояние до ЛЭП – 1 м (для ВЛ-110 кВ), поэтому ловить рыбу под ЛЭП смертельно опасно. На водоёме достаточно других мест, чтобы организовать рыбалку. Во время смены места рыбной ловли нужно предварительно сложить удилище.

6. Запомните сами и расскажите детям: подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 м опасно для жизни. Вокруг такого провода возникает опасная зона «шагового напряжения», выходить из которой следует исключительно «гусиным» шагом.

7. Смертельно опасно делать селфи вблизи энергообъектов. Категорически запрещается залезать на опоры ЛЭП, рядом с электрооборудованием использовать палку для селфи. Велик риск не рассчитать длину монопода и попасть под высокое напряжение, так электричество может убить даже при отсутствии непосредственного контакта тела человека с проводом. Поднимая монопод над собой, охотник за лайками сокращает расстояние до токопроводящих элементов электросети, подвергая себя смертельной опасности.

8. Запрещено делать граффити на энергообъектах, ломать или закрашивать предупреждающие об опасности знаки! Если знаков не будет видно, кто-то может не понять, что объект находится под напряжением и попасть под действие электрического тока. В процессе рисования подросток может случайно дотронуться до токоведущей части энергообъекта или приблизиться на недопустимое расстояние к ней и погибнуть, кроме того, спровоцирует возникновение электрической дуги распыляемая аэрозольная краска, попавшая на токоведущую часть, что смертельно опасно.

9. При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «Прямой линии» энергетиков 8 800 50 50 115. Звонок бесплатный.

10. Об опасности поражения электрическим током предупреждают закреплённые на электроустановках знаки или плакаты. Обращайте внимание на предупреждающие знаки: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай – убьёт!». Это не простые слова, а предупреждение о реальной угрозе.

Будьте бдительны и осторожны, не подвергайте свою жизнь и жизнь своих детей опасности!