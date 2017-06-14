Белгородэнерго и полиция объединили усилия в борьбе с воровством электроэнергии

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Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» и УМВД России по Белгородской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере противодействия хищениям электроэнергии, предупреждения и пресечения фактов незаконного технологического присоединения к сетям и безучётного энергопотребления.

Стороны договорились осуществлять постоянный обмен информацией о хищениях электроэнергии, повреждении электросетевого оборудования и вмешательстве в работу энергообъектов, влекущем аварийные отключения потребителей, в особенности – социальных объектов. Консолидация усилий, по мнению сторон, повысит эффективность борьбы с правонарушениями в сфере потребления энергоресурсов на территории региона.

Напомним, что к противоправным действиям относятся как безучётное, так и бездоговорное потребление электроэнергии. Первое выражается в намеренном вмешательстве потребителей в системы учёта, второе – в самовольном подключении к сетям и использовании электроэнергии без договора энергоснабжения.

Оба деяния квалифицируются как административные правонарушения, в случае обнаружения которых граждане обязаны оплатить не только стоимость похищенной электроэнергии, но и штраф.

С 1 января 2016 года размер штрафа увеличен в несколько раз: для граждан – до 15 тыс. рублей, должностных лиц – до 80 тыс., юридических лиц – до 200 тыс. рублей. При наличии достаточных оснований нарушитель может быть привлечён и к уголовной ответственности по ст. 165 УК РФ.

Что касается порчи объектов жизнеобеспечения, то подобные действия подпадают под ст. 7.17 КоАП РФ.