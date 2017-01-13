Банкам могут запретить использовать мелкий шрифт в договорах

10:58

Законопроект, предполагающий изменения в закон «О защите прав потребителей», рассмотрит 13 января Госдума.

Документ предполагает запрет на мелкий нечитаемый шрифт при предоставлении информации о любых товарах (работах, услугах). В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что особенно это касается договоров о банковском обслуживании. Именно в них часто мелким, практически нечитаемым шрифтом указаны условия, на которые требуется обратить особое внимание. Такой шрифт затрудняет восприятие, вызывает излишнее напряжение глаз и в итоге побуждает пропускать изучение соответствующих условий договора, что в результате может иметь неблагоприятные последствия для стороны договора, пишет «Коммерсант».

Проект закона поддерживает ЦБ, который считает важным изложение информации для потребителя финансовых услуг доступным языком, читаемыми шрифтами и форматами при предоставлении информации на бумажном носителе и с разъяснением специальных терминов в случае их наличия, отметили в пресс-службе регулятора.

Но забота об удобстве потребителя может привести к тому, что сами договоры банковского обслуживания существенно сократят, а основная информация будет размещена в форме публичной оферты на сайте банка, продолжает издание.

Но в таком случае юристы предупреждают о дополнительных рисках. Во-первых, российские суды с электронными документами работают весьма неохотно. Во-вторых, оферта на сайте банков может измениться, поэтому физлицам сразу после заключения договоров придётся заверять её у нотариуса на случай возможных судебных разбирательств с банком, что приведёт к дополнительным немалым расходам. По данным Федеральной нотариальной палаты, стоимость такой услуги, предоставляемой любым нотариусом, составляет от 3 тыс. рублей. Плюс возможны дополнительные услуги, которые также потребуют оплаты.

Защитить интересы потребителей в такой ситуации сможет ЦБ, если обяжет банки сохранять на своих сайтах все версии оферт и будет контролировать выполнение этих требований.