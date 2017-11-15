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Бал-маскарад «Ночь перед Рождеством» соберёт средства на лечение 7-летней девочки

17:53
15 Ноября 2017
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Бал-маскарад состоится в Белгородской государственной филармонии 10 декабря.

Ника Кожевникова росла здоровым ребёнком, с трёх лет занималась гимнастикой. Но в ноябре 2016-го у девочки появились сильные боли в спине. Через месяц Нике поставили диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Сейчас девочка лечится в Южной Корее.  

В этом году наша юная гостья вместе с десятками пар окажется героями всеми любимой истории об отважном Вакуле и рождественских чудесах. Мы напомним себе, что, несмотря на все трудности, даже магические, можно достичь цели и исполнить чью-то мечту. Сюрпризы и особенности бала раскрывать не хочется: участники и гости всё увидят сами совсем скоро!

Дмитрий Тупейко
координатор белгородской региональной общественной организации «Новое поколение»

Бал пройдёт уже в четырнадцатый раз. Тематика маскарада – повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Проведёт мероприятие молодёжная организация «Новое поколение». 

Бал-маскарад состоится в Белгородской государственной филармонии 10 декабря. Начало в 18:30, сообщает молодёжная организация «Новое поколение».

Оставить заявку на участие можно в группе бала во ВКонтакте: https://vk.com/bal_np

Фото молодёжной организации «Новое поколение»


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