«Азбука электробезопасности» летит из Белгорода в Энфиду

13:06

«Читай, и ты полетишь!» – под таким девизом в свой первый рейс в Тунис на борту самолёта отправилась «Азбука электробезопасности», созданная сотрудниками филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» с целью профилактики электротравматизма среди детей.

Очередной этап Международной акции «Перелётные книги», инициированной Белгородской государственной детской библиотекой А. Лиханова совместно с Международным аэропортом «Белгород», стартовал накануне летних каникул.

Комплект из 30 детских книг сотрудники библиотеки передали для пассажиров международного рейса Белгород – Энфида авиакомпании «АЗУРэйр» и тех, кто ожидает своего рейса в здании аэровокзала. Предложенные бортпроводниками в виде книжного меню, новинки завладели вниманием юных путешественников на все время перелёта.

«Азбука электробезопасности» в стихотворной форме описывает правила поведения человека в сложных жизненных ситуациях. Она учит малышей видеть и распознавать скрытую угрозу, избегать опасностей, понимать последствия своих действий. Главный герой – мальчик Ростик – лучше всех знает жизненно важные правила и рассказывает о них своим друзьям. Часть тиража передана в библиотеку А. Лиханова, чтобы стать полезным чтением для ребят, путешествующих с родителями на борту самолёта.

Акция проводится в Белгородской области с 2014 года. За это время она охватила более 30 тыс. человек, собрала более 4500 экземпляров детских книг, привлекла к участию более 10 авиакомпаний, два крупных московских издательства, три детские библиотеки. Первой путешествовать на борту самолёта стала ещё одна детская книга – «Энерголадия», изданная по инициативе белгородского филиала ПАО «МРСК Центра». Она охватила десятки городов России и Дальнего Зарубежья, налетав свыше 15 тыс. км.