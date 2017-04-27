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Автопробег Росгвардии отправится из Москвы в Белгород 2 мая

15:54
27 Апреля 2017
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Участниками патриотической акции станут сотрудники Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии, ФГУП «Охрана», ветераны и представители других подразделений.

Автопробег Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой победы» посвящён 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Автоколонна из шести автомобилей ВАИ, ГУВО Росгвардии и ФГУП «Охрана» Росгвардии в 10 часов утра 2 мая отправится от Поклонной горы в Москве. Финальным пунктом акции станет Белгород, где запланировано возложение венков и цветов к стеле «Город воинской славы» и посещение музея-заповедника «Прохоровское поле».

Маршрут автоколонны проходит через Плавск, Орёл, Железногорск, Фатеж, Курск и Обоянь.

Итогом акции станет книга «Вахта памяти», объединяющая напутственные слова и обращения ветеранов и участников Великой Отечественной войны к сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

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