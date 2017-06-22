Ассоциация юристов России бесплатно проконсультирует белгородцев

10:05

30 июня в рамках единого дня бесплатной правовой помощи населению местное отделение ведомства окажет помощь гражданам на бесплатной основе.

Оказание подобного рода помощи – важный для страны проект, в реализации которого участвует Ассоциации юристов России.

Специалисты белгородского регионального отделения ведомства дадут всем желающим квалифицированные правовые консультации по адресу: г. Белгород, ул. Садовая, 116а, к. 306, 308.

За дополнительной информацией можно позвонить по телефонам (4722) 31-30-95, 26-47-70 или написать на электронную почту: alr31@mail.ru.