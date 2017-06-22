Общество:

Ассоциация юристов России бесплатно проконсультирует белгородцев

10:05
22 Июня 2017
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30 июня в рамках единого дня бесплатной правовой помощи населению местное отделение ведомства окажет помощь гражданам на бесплатной основе.

Оказание подобного рода помощи – важный для страны проект, в реализации которого участвует Ассоциации юристов России.

Специалисты белгородского регионального отделения ведомства дадут всем желающим квалифицированные правовые консультации по адресу: г. Белгород, ул. Садовая, 116а, к. 306, 308.

За дополнительной информацией можно позвонить по телефонам (4722) 31-30-95, 26-47-70 или написать на электронную почту: alr31@mail.ru.

 


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