Апелляционная коллегия Мосгорсуда обязала Басманный суд пересмотреть законность обвинения Виктора Филатова

17:28

Жалоба адвокатов и белгородского предпринимателя на незаконность постановления о возбуждении уголовного дела оставалась в Басманном суде Москвы без рассмотрения, решения по ней безосновательно затягивались.

Многочисленные процессуальные нарушения, допущенные судьёй Басманного суда Н. Дударь, стали поводом для жалоб и отводов со стороны защиты. По утверждению адвоката Вячеслава Цымбала, судья, принимавшая решение об аресте, не имела права участвовать в заседании по жалобе о незаконности обвинения, поскольку в этом случае она была вынуждена опровергать собственное постановление, вынесенное ранее.

Тем не менее Н. Дударь неоднократно принимала участие в судах по делу Филатова, и адвокаты документально зафиксировали все противоречия в её действиях. Это подтвердила и апелляционная инстанция Мосгорсуда в 2016 году, рассмотрев жалобу защиты и отправив дело для устранения недостатков в Басманный суд. Несмотря на это, дело было отправлено в архив.

Правоту своей позиции адвокаты и Виктор Филатов доказали, снова направив в апелляционную коллегию Мосгорсуда жалобу, состоящую из двух требований – признать незаконность возбуждения уголовного дела в отношении Виктора Филатова и поручить рассмотрение дела другому судье. Эти требования на судебном заседании, прошедшем 14 июня в Мосгорсуде, были полностью удовлетворены.

Напомним, по предъявленному обвинению заключение в СИЗО белгородского предпринимателя Виктора Филатова и ещё четырёх подозреваемых 29 июня 2017 года достигнет двух лет.