Анна Кузнецова: Главное – чтобы ребёнок смог найти себя

16:49

Федеральный детский омбудсмен 18 апреля побывала в 50-й школе Белгорода.

Гостю рассказали об учебном заведении, показали различные виды обучения школьников. Особое внимание в экскурсии уделили детскому технопарку «Кванториум».

Мы понимаем преимущество того, что здесь сохранена преемственность между начальной школой, средней, есть специализация, возможность выбора различных профессий. Анна Кузнецова

уполномоченный при президенте России по правам ребёнка

По словам детского омбудсмена, вызывает удивление то, что в технической сфере «Кванториума» – много девочек.

Следующими шагами развития школы, по мнению Анны Кузнецовой, должна стать дальнейшая профессиональная ориентация учащихся – совместно со средними специальными и высшими учебными заведениями. В конечном итоге система образования должна подводить ребёнка к работодателю.

Самое главное – чтобы ребёнок смог найти себя. Важно создать для этого условия. В этой школе есть всё необходимое. Есть педагоги, которые искренне зажигают детей своей энергией. Анна Кузнецова

уполномоченный при президенте России по правам ребёнка

Напомним, что 50-я школа была открыта в Белгороде в конце 2016 года. Кванториум заработал в марте 2017-го.