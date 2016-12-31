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Андрей Скоч поздравил белгородцев

15:11
31 Декабря 2016
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Депутат Госдумы РФ от Белгородской области, руководитель фонда «Поколение» направил свои поздравления жителям региона с Новым годом и Рождеством.

«Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

В преддверии Нового года мы пытаемся оценить, каким был уходящий год для нас и наших близких, и с самыми светлыми надеждами и радостью ожидаем прихода этого праздника.

Потому что Новый год – праздник особенный. Он дарит нам надежду, несёт радость новых начинаний. Это праздник, который приходит в каждый дом. Он объединяет людей всех возрастов ожиданием счастья и любви, волшебства и подарков.

В канун Нового года желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний! Пусть 2017 год принесёт в каждый дом, в каждую семью мир и согласие, тепло и уют, радость и благополучие».

Депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия»,
руководитель Фонда «Поколение»
Андрей Скоч

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