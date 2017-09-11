Алкоголь в День трезвости в Белгороде не купишь

11:39

Сегодня, 11 сентября, отмечается Всемирный день трезвости.

В местах розничной торговли будет действовать ограничение на продажу алкогольной продукции.

Продавцы магазинов в этот день будут руководствоваться законом Белгородской области № 71 от 28 апреля 2016 года «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции».

Напомним, что запрет на продажу горячительных напитков традиционно действует в Белгородской области пять дней в году: в Международный день защиты детей – 1 июня, в День знаний – 1 сентября, во Всероссийский день трезвости – 11 сентября, а также в праздник Последнего звонка и выпускного вечера.

День трезвости в России начали отмечать в 1911 году. В 1913 он получил статус церковного и стал проводиться 29 августа (11 сентября по новому стилю), в день усекновения главы Иоанна Предтечи, который «не пил ни вины, ни сикеры» и головы лишился на пьяной пирушке царя Ирода.

По статистике в Белгородской области на душу населения употребляют 4,7 литра спирта в год. В среднем по России этот показатель выше – 6,6 литров в год.